РИАМО - 15 июн. Фотографии чехлов для всех моделей iPhone 12 слили в Интернет, таким образом, подтверждена информацию о внешнем виде смартфонов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Предположительно, новые смартфоны включают четыре разные модели, а именно: iPhone 12, iPhone 12 Plus/Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Базовый iPhone 12 будет иметь 5,4-дюймовый дисплей, а топовая модель – 6,7-дюймовый экран.

«Квадратная форма блока дебютировала в iPhone 11, однако в iPhone 12 Pro также появиться сенсор Lidar вдобавок к трем датчикам изображения», – говорится в сообщении.

На экране также будет вырез под фронтальную камеру и датчики Face ID. Такой дизайн был у iPhone X, который появился на рынке в 2017 году.

Презентация нового смартфона должна состояться в сентябре 2020 года. Ранее в июне стало известно, что показ могут отложить из-за пандемии коронавируса.