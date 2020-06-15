РИАМО - 15 июн. Сотрудники правоохранительных органов задержали 22-летнего жителя Каширы, подозреваемого в сбыте поддельных денег, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что подозреваемый пытался заплатить за покупку в магазине пятитысячной купюрой.

«Сотрудница магазина усомнилась в ее подлинности. При проверке через детектор банкнот она установила, что денежные средства имеют признаки подделки. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Исследование показало, что изъятые деньги изготовлены не по технологии предприятия Госзнак.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

При этом в правоохранительных органов установили, что подозреваемый успел рассчитаться поддельной купюрой в другом супермаркете.

Задержанный пояснил, что купил фальшивки на одном из сайтов. Злоумышленник заключен под стражу.