РИАМО - 15 июн. Более 56 тысяч жителей Московской области подали заявления для участия в голосовании по поправкам в Конституцию РФ по месту нахождения, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Мособлизбиркома.

«В настоящий момент через ТИК подано 4828 заявлений, а через МФЦ - 3978. Всего, с учетом данных Единого портала государственных услуг, подано 56 633 заявления», - сказал собеседник агентства.

Жители Московской области могут подать заявку на участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ по месту нахождения с 5 июня. Подать заявление можно на портале госуслуг, а также через МФЦ или отделение территориальной избирательной комиссии.

Кроме того, с 16 июня заявления будут принимать в участковых избирательных комиссиях.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию пройдет 1 июля с 08:00 до 20:00.

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