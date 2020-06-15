РИАМО – 15 июн. Сестра Жанны Фриске Наталья опубликовала пост, посвященный певице, в своем Instagram-аккаунте, сообщает Газета.ru.

В пятую годовщину со дня смерти артистки Наталья разместила в соцсети пляжное фото сестры.

«Не верится, как быстро летит время. Нет ощущения, что тебя нет рядом, ну нет его! Такое чувство, что вот-вот позвонишь или зайдешь в дверь», — написала Наталья Фриске.

Жанна Фриске умерла пять лет назад из-за опухоли мозга. У певицы остался сын Платон от телеведущего Дмитрия Шепелева.