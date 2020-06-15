РИАМО - 15 июн. В автомобиль-беспилотник научного института «МосТрансПроекта» днем в понедельник в Армянском переулке въехала иномарка, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Известно, что водитель автомобиля Audi отвлекся на телефон.

«На месте ожидаем ГИБДД для дальнейшего выяснения обстоятельств», — говорится в сообщении.

ГБУ «МосТрансПроект» — многопрофильный научно-исследовательский и проектный институт, занимающийся решением проблем совершенствования эксплуатации и развития городского транспорта в столице. Является подведомственным учреждением Дептранса.