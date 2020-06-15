РИАМО - 15 июн. На железнодорожной станции Москворецкая в Воскресенске прошел рейд по выявлению и пресечению правонарушений на железной дороге, работа проведена в рамках борьбы с детским травматизмом, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Детский травматизм в период школьных каникул - очень важная и серьезная тема. Каждый год, особенно с приходом лета, травматизм на железнодорожных путях увеличивается в разы. О том, что железная дорога – это зона повышенной опасности, воскресенцам и гостям нашего округа напомнили представители ОАО «РЖД» и полиции», - говорится в сообщении.

Рейд провели в рамках областного оперативно-профилактического мероприятия «Дети и транспорт».

Представители РЖД и сотрудники полиции раздали брошюры пассажирам и провели разъяснительную работу, направленную на профилактику детского травматизма.

На станции Москворецкая большой поток пассажиров. При переходе железнодорожных путей надо быть особенно внимательным. После ремонта переход здесь усовершенствовали: установили световую и звуковую сигнализацию, оборудовали новый настил и специальные ограждения.

Пассажиров также просят быть особенно осторожными, это важно для безопасности как взрослых, так и детей.