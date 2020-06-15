РИАМО – 15 июн. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не каждый желающий сможет попасть 24 июня на парад Победы на Красную площадь, поэтому лучше посмотреть это мероприятие по телевизору, сообщает Газета.ru.

«Мы знаем, что много граждан собираются на маршрутах следования военной техники и так далее. <…> В данном случае смотреть парад очень удобно и красочно именно по телевидению», — сказал Песков.

Он отметил, что каждый раз телевизионщики фактически «создают шедевр», поэтому россиянам, в особенности москвичам, рекомендуется смотреть парад дома.

Из-за пандемии коронавируса парад Победы в Москве перенесли с 9 мая на 24 июня.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин призвал москвичей остаться дома в день парада, так как в Москве, несмотря на отмену режима самоизоляции, массовые мероприятия по-прежнему запрещены.