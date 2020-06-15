РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 июн. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий назвал ключевой поправку «Семейные ценности» в Конституцию Российской Федерации, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Меньше месяца осталось до общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Ключевая поправка в главный документ страны – «Семейные ценности», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что это, в первую очередь, защита семьи, материнства, отцовства и детства, а также поддержка традиционных семейных ценностей, защита института брака как союза мужчины и женщины.

«Семья объявляется «главной ценностью абсолютного большинства россиян. Дети – приоритет государственной политики страны». Что особенно важно, государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения», – отметил Ружицкий.

Он выразил уверенность в том, что данная поправка имеет огромное значение для каждого гражданина.

«Она ясна и понятна всем», – подчеркнул Ружицкий.

Общероссийское голосование пройдет с 25 июня по 1 июля. Подробно о процедуре можно узнать на сайте ЦИК: www.cikrf.ru или по телефону избирательных комиссий Люберец: 8(498)553-99-72.