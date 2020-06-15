РИАМО – 15 июн. Участники программы софинансирования пенсий в России смогут дополнительно получить 13% от внесенных сумм, сообщает Федеральное агентство новостей.

Задекларировать свои доходы и принять вычет можно в течение трех лет. Для этого нужно подать в налоговую инспекцию по месту жительства декларацию и заявление на получение социального налогового вычета.

«Также нужно приложить документы, подтверждающие расходы по уплате дополнительных страховых взносов», — говорится в сообщении.

Участники программы государственного софинансирования могут в течение десяти лет с момента уплаты первого взноса самостоятельно через банк или по месту работы отчислять в Пенсионный фонд от 2 тысяч до 12 тысяч рублей.