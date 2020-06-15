РИАМО – 15 июн. Число ликвидаций в сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП) в России снизилось в апреле и мае по сравнению с предыдущим годом, несмотря на пандемию коронавируса, сообщает Nation News.

Такие результаты в своем исследовании получили сотрудники банка «Точка».

«Если по итогам марта в России закрылись 115,1 тысячи компаний, то в последующие два месяца — 69 и 65 тысяч, что на 40% меньше показателей аналогичного периода 2019 года. Такие данные говорят о желании бизнесменов продолжать деятельность в надежде на изменение экономической ситуации к лучшему», – говорится в сообщении.

В апреле число открытия новых предприятий упало в сравнении с мартом в три раза, а в марте увеличилось на 18% по сравнению с апрелем. В общей сложности смягчение ограничительных мер не дало ощутимого результата.

Число регистраций в сезонных отраслях за тот же период оказалось в четыре раза меньше, чем в прошлом году.