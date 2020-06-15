РИАМО - 15 июн. Более 100 сотрудников столичной подземки дежурят на самых оживленных станциях, чтобы не допускать скопления пассажиров на входе в метро и в кассовых зонах, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».

Дежурство началось в 07:00 и продлится до 19:00 на станциях «Комсомольская», «Павелецкая» и «Киевская».

«Сотрудники ЦОМП помогают тем пассажирам, которым требуется пополнить свои карты «Тройка», сделать это в автоматах по продаже билетов. Таким образом, разгружаются кассовые окна», - говорится в сообщении.

Также работники столичной подземки рассказывают пассажирам об условиях продления проездных билетов, следят за соблюдением социальной дистанции в вестибюлях, напоминают гражданам о необходимости носить маску и перчатки во время поездки.

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