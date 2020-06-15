РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 июн. Местную систему оповещения проверят в Домодедове 18 июня, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«18 июня с 12:00 до 13:00 будет проведена техническая проверка местной системы оповещения населения городского округа Домодедово», - говорится в сообщении.

В ходе проверки будет произведено включение электросирен в режимах непрерывного звучания и изменяющейся тональности, а также переданы речевые сообщения на муниципальном телеканале.