РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 июн. Многодетной матери в городском округе Мытищи планируют оказать помощь с устройством дочери в дежурную группу детского сада, сообщил первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин.

«Понедельник уже по традиции начинается с дистанционного приема граждан. Сегодня ко мне обратилась многодетная мама Елена Олеговна из Мытищ с просьбой помочь устроить дочь в дежурную группу детского сада. Взял вопрос на личный контроль, посмотрим, что можно сделать», - написал Чаплин в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что пообщался с инвалидом Андреем Александровичем из Лобни. Мужчина попросил оказать материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией. Чаплин окажется финансовую поддержку через соцзащиту в ближайшее время.

«Дачный сезон в полном разгаре, поэтому большое число вопросов поступает и от наших сельчан. В основном это ссоры между соседями за границы земельных участков, жалобы на шум, дым от шашлыков и содержание животных в СНТ», - отметил Чаплин.