РИАМО – 15 июн. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов назвал глупостью рекомендацию Роспотребнадзора заселять в один номер только те пары, которые состоят в официальном браке, сообщает Nation News.

Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации по заселению постояльцев в гостиницы в условиях угрозы распространения коронавируса. В ведомстве отметили, что размещение гостей должно быть «преимущественно одноместным, за исключением семейного». Позже в Роспотребнадзоре уточнили, что окончательное решение по этому вопросу отели должны принимать сами.

«Я очень надеюсь, что они сами одумаются (Роспотребнадзор – ред.), и тот, кто сделал такое заявление, дезавуирует его. Мне сложно комментировать подобную глупость в XXI веке. Я считаю, что Роспотребнадзор у нас не полиция нравов для того, чтобы лезть к людям в личную жизнь и в кровать. Неважно, живут эти люди в браке или они друзья, это в любом случае нонсенс», – сказал Прасов.

Он добавил, что любой здравомыслящий отельер никогда не попросит у гостей подтвердить степень своего родства.

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Текстовая трансляция

15 ИЮНЯ

- Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве с 16 июня. Со вторника, 16 июня, на территории города могут открыться веранды ресторанов и кафе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 8 246 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 689 новых случаев. В Москве - 1359.

- В Москве вылечились после Covid-2019 еще 1549 пациентов. Все они прошли лечение от инфекции.

- Еще 849 человек вылечились в Подмосковье после коронавируса. Всего в регионе выздоровели от инфекции 17 422 человека.

- 53 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 334 человек с Covid-19.