РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 июн. В Домодедове заключили под стражу мужчину, подозреваемого в совершении убийства, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«Следователем следственного отдела по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области 31-летнему гражданину одного из соседних государств предъявлено обвинение в убийстве 41-летнего мужчины, совершенном в 2019 году», - говорится в сообщении.

Суд по ходатайству следствия избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, в августе 2019 года потерпевший выехал на своем автомобиле из дома, расположенного в Домодедове, и направился в деревню Юсупово. По дороге он пропал. Установить события по горячим следам не удалось.

«На причастность к преступлению криминалистами и следователями ГСУ СК России по Московской области при участии оперативных сотрудников ГУ МВД России по Московской области был отработан большой круг лиц, проведены технические мероприятия с телефонной и иной техникой. В результате благодаря грамотно спланированной и успешно проведенной совместной работе удалось установить лицо, причастное к убийству мужчины», - отмечается в материале.

На допросе у следователя мужчина дал признательные показания и сообщил, что совершил преступление из личных неприязненных отношений с потерпевшим. Обвиняемый рассказал, что нанес потерпевшему несколько ударов по голове металлической трубой, вывез тело в лесной массив и там закопал. После этого он отогнал машину потерпевшего своему знакомому, который впоследствии ее продал.

К настоящему времени следователи и криминалисты выезжали на место, указываемое обвиняемым, где обнаружили тело потерпевшего; проверили показания на месте, где обвиняемый подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления, указав на места сокрытия улик. Также назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.

«Помимо этого, проводится комплекс других следственных и процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - заключается в сообщении.