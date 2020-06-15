РИАМО – 15 июн. Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что семья погибшего в ДТП Сергея Захарова отказалась от денег, так как планирует получить больше, сообщает 5-tv.ru.

Он подчеркнул, что Ефремов не олигарх и больше денег получить не получится.

«Если потерпевшей стороне нормально объясняли бы, чем это все закончится, они так не поступили бы. Я за один день по всей Рязанской области 800 километров проехал, чтобы как-то договариваться. Но когда кто-то себе грязный пиар делает, отговаривает, что нам пока ничего не надо, мы будем большие деньги получать, это заблуждение», — сказал Пашаев.

По его словам, артист несколько раз извинялся перед родными погибшего - на предварительном следствии и на судебном заседании.

Он напомнил, что получить материальную помощь можно до суда. Адвокат обратил внимание, что выплата денег не освобождает от уголовной ответственности.

Вечером 8 июня артист в состоянии алкогольного опьянения на своей машине пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Lada. Водитель грузовика Сергей Захаров погиб.