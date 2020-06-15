РИАМО - 15 июн. За минувшие выходные электропоезда «Центральной ППК» перевезли более 1,6 миллиона пассажиров, лидерами по перевозкам стали поезда Ярославского направления, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«За три выходных дня больше всего перевезли поезда Ярославского направления — 321 тысячу пассажиров, на втором и третьих местах — Казанское и Горьковское направления», – говорится в сообщении.

Пик перевозок на выходных пришелся на 12 июня – на День России. В тот день услугами фирмы воспользовались свыше 618 тысяч пассажиров.

Поезда всех направлений курсировали в июньские праздники в особом режиме. В четверг, 11 июня – электропоезда на Московском транспортном узле курсировали по расписанию пятницы, 12 и 13 июня – по расписанию субботы. У пассажиров было больше возможностей уехать в города Подмосковья и соседних областей в начале выходных, а к началу недели вернуться обратно.

В общественном транспорте обязательно ношение масок и перчаток. Средства защиты можно купить на станциях компании, в билетных кассах и у кассиров-контролеров во время поездки.