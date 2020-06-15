РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 июн. Свыше 60 выпускников по направлению «Государственное управление» оканчивают Московский областной филиал РАНХиГС в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В понедельник в вузе состоялся четвертый день государственной итоговой аттестации.

«Защита выпускных квалификационных работ проводится дистанционно. Новый формат освоили 62 студента Московского областного филиала РАНХиГС по направлению «Государственное муниципальное управление». Итоговая аттестация проходит в системе Microsoft Teams», - говорится в сообщении.

Обучающихся идентифицируют по паспорту, на выступление традиционно дается 5-7 минут. Затем члены аттестационной комиссии задают вопросы и оценивают выпускника.

В состав аттестационной комиссии входят сотрудники администрации муниципалитета, профессорско-преподавательский состав учебного заведения и представитель Московской областной думы.

«Изначально работать в новом формате было сложно и нам, и студентам, но ребята справились успешно, показав высокий уровень подготовки. Сейчас у нас всего лишь 3 удовлетворительные оценки, остальные «хорошо» и «отлично», несмотря на то, что критерии оценок со стороны членов госкомиссии не изменились», - сказала декан факультета ГУиП Марина Гайдышева.

Преподаватели и студенты в целом позитивно оценили онлайн-формат.

Вручение дипломов запланировано после 9 июля. В филиале отметили, что при благоприятной эпидобстановке выпускникам организуют торжественную церемонию.