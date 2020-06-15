РИАМО - 15 июн. За минувшую неделю операторы системы-112 Московской области приняли и обработали около 230 тысяч вызовов, из них порядка 95 тысяч вызовов потребовали экстренного реагирования чрезвычайных служб, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы системы-112.

«Количество вызовов на единый номер спасения «112» от жителей и гостей Московской области с 8 по 14 июня - порядка 230 тысяч», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что около 95 тысяч вызовов потребовали экстренного реагирования чрезвычайных служб.

Собеседник агентства уточнил, что 70% всех вызовов экстренных оперативных служб через областную систему-112 были адресованы скорой медицинской помощи, более 26% - полиции и ГИБДД, остальные 4% - службе пожарной охраны, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим.

Систему-112 Московской области ввели в эксплуатацию 1 июня 2015 года. Алгоритм ее работы позволяет оператору, принимающему звонок, одновременно вызвать на место происшествия несколько экстренных служб и координировать их работу.