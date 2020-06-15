Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене самоизоляции и пропускного режима с 9 июня. Вместе с ними аннулирован и график прогулок, а свои двери для горожан снова открыли салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и другие организации. До снятия ограничений некоторые москвичи, опасаясь заразиться коронавирусом, буквально забаррикадировались в своих квартирах, заказывая продукты на дом и перейдя на «удаленку». Корреспондент РИАМО узнала у них, каково выйти на улицу после 2,5 месяца, проведенных взаперти.

Михаил, 33 года, татуировщик:

«На время пандемии я приостановил работу и не принимал клиентов, жил на накопления. Деньги постепенно заканчивались, а ситуация с эпидемией пошла на улучшение. Одним словом, звезды сошлись так, что пора было снова входить в нормальный ритм жизни. Вот только когда тебе повсюду кричали о смертях из-за короны, а знакомые заболевали и мучались, переступить через страх было сложновато.

Но ничего не поделаешь, суть моей работы – в близком контакте с людьми, от этого никуда не денешься. Поэтому, чтобы хоть как-то морально подготовиться, сразу после отмены самоизоляции я решил выйти на прогулку и встретиться с другом.

Честно говоря, я даже выпил 100 грамм коньяка для храбрости. В целом все прошло неплохо, и я стал приучать себя жить нормальной жизнью.

На улице теперь все кажется странным, какой-то сюрреалистический мир. Как будто я был главным героем в фильме про апокалипсис, а теперь наступает хеппи-энд: светит солнце, дети бегают и все улыбаются.

И вот теперь иду и пытаюсь привыкнуть. Вместо домашнего фикуса – деревья, вместо четырех стен – открытое пространство.

Доставки из KFC сменились на поход в «Магнит», а постоянные переписки – на живое общение».

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Виктория, 25 лет, безработная:

«Насколько опасен коронавирус, я поняла еще до введения режима самоизоляции. В новостях только и говорили, что о заражениях по всему миру, и я решила сыграть на опережение: перестала выходить из дома и пускать к себе людей.

Взаперти я прожила примерно три месяца, за это время выйдя за порог всего три раза на ночную прогулку, когда совсем сходила с ума без свежего воздуха. Продукты мне доставлял курьер, а живое общение заменял интернет и телефонные разговоры.

Наверно, поэтому первый выход на улицу стал для меня слегка шокирующим: я как будто очнулась от комы. Естественно, я была сразу в двух масках и перчатках. По дороге на почту и в магазин я не могла поверить, что снова нахожусь среди людей, после того как провела столько времени в «пузыре». Конечно, было все еще страшно заразиться, поэтому я шарахалась от прохожих, и они странно на меня косились.

Пока я стояла на кассе, меня буквально трясло от желания поскорее убраться из магазина. Пока я выбирала товар, едва не столкнулась с мужчиной, который шел с корзинкой и не заметил меня.

Отскочила как ошпаренная, выставила руку вперед и сказала: «Отойдите на полтора метра!»

Кроме того, я накричала на продавца за то, что он медленно пробивал мой товар – просто сдали нервы. Было очень стыдно, потом пришлось извиняться.

После этого я поняла, что пока точно не готовка к долгим контактам с родственниками и знакомыми, но постепенно стараюсь себя пересилить и чаще появляться на людях».

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Анастасия, 23 года, репетитор:

«После того, как отменили самоизоляцию, первым делом я решила встретиться со своим парнем. Мы не виделись 2,5 месяца, и я успела соскучиться. Чтобы хоть как-то быть ближе друг к другу, мы смотрели фильмы по телефону: нажимали на play на счет три и обсуждали ход сюжета. Но скоро, если ситуация с вирусом окончательно разрешится, попадем в настоящий кинотеатр! Даже не верится.

Увидевшись, мы не могли нарадоваться друг другу и обсуждали, как непривычно снова выходить на улицу. Как будто проснулся после долгой спячки и не можешь понять, что вообще происходит.

Свобода пьянит: можно снова гулять, развлекаться, общаться. Когда я впервые выбралась на долгую прогулку, то поняла, что стала больше ценить обыденные вещи, которым раньше не придавала значения. Например, как здорово устраивать пробежки, оценивать своими глазами товар в магазине перед покупкой, а не просто надеяться на его качество, заказав через интернет. А еще наконец-то я могу записаться в любимый салон и подстричься!

Надеюсь, что Москва постепенно будет оживать и скоро все мы забудем про коронавирус, как про страшный сон».

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Наталья, 42 года, косметолог:

«По своей натуре я такой человек, которому постоянно необходимо быть в движении, выполнять какую-то работу. Поэтому режим самоизоляции стал для меня настоящим адом. И все же, поскольку я имею представление о медицине, нарушать его было бы верхом глупости, поэтому пришлось смириться и терпеть. Каждый день я делала генеральную уборку, взяла онлайн-курсы и старалась извлечь из этой ситуации максимум выгоды.

Новость о том, что теперь можно спокойно передвигаться по городу, была для меня как Новый год или второй день рождения.

Помню, даже не могла решить на радостях, как проведу первый день «на воле». Во время эпидемии я выходила только в ближайший у дома магазин.

Я тут же занялась делами: встретилась с несколькими коллегами, закупила материалы для работы. Я в отличном настроении, потому что снятие ограничений выпало на июнь. Теперь можно гулять под солнечным светом, а не под светом люстры в гостиной!

Конечно, я соблюдаю все рекомендации, ношу маску и перчатки, пользуюсь антисептиком, ведь ситуация еще не стабилизировалась. Но как же приятно снова иметь возможность вживую поболтать со знакомыми. Следующая цель – устроить пикник!».

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Борис, 19 лет, безработный:

«Выбираться из своей «берлоги» желания не было никакого, но вчера я впервые за долгое время выехал в город на целый день по срочным делам, и увиденное меня не порадовало.

После отмены пропусков людям как будто ударила в голову эйфория: я заметил толпы людей без средств защиты, которых абсолютно не заботит перспектива подхватить или передать заразу.

Они спокойно трогают товар в магазине без перчаток, чуть ли не наваливаются друг на друга в очередях, не соблюдая дистанцирование, а что такое маска, вообще забыли.

Так было и раньше, но сейчас, как по мне, это еще безответственнее. Если ситуация улучшается, это не значит, что нужно так себя вести и снова ее ухудшать. Такая халатность сильно раздражает. Во время пеших прогулок, контактов с людьми и поездок в общественном транспорте я почувствовал себя некомфортно: помимо того, что необходимо адаптироваться к непривычной среде, так еще и это.

Окончательно сдали нервы, когда в метро рядом со мной женщина покашляла, не прикрыв рот рукой. Я просто развернулся к ней и сказал: «Ну имейте же хоть какую-то совесть! Если у вас кашель – наденьте маску!»

Честное слово, уже хочется потратить собственные деньги в аптеке и раздавать средства защиты вот таким уникумам, целее будем».

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