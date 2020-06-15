Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене самоизоляции и пропускного режима с 9 июня. Вместе с ними аннулирован и график прогулок, а свои двери для горожан снова открыли салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и другие организации. До снятия ограничений некоторые москвичи, опасаясь заразиться коронавирусом, буквально забаррикадировались в своих квартирах, заказывая продукты на дом и перейдя на «удаленку». Корреспондент РИАМО узнала у них, каково выйти на улицу после 2,5 месяца, проведенных взаперти.
Михаил, 33 года, татуировщик:
«На время пандемии я приостановил работу и не принимал клиентов, жил на накопления. Деньги постепенно заканчивались, а ситуация с эпидемией пошла на улучшение. Одним словом, звезды сошлись так, что пора было снова входить в нормальный ритм жизни. Вот только когда тебе повсюду кричали о смертях из-за короны, а знакомые заболевали и мучались, переступить через страх было сложновато.
Но ничего не поделаешь, суть моей работы – в близком контакте с людьми, от этого никуда не денешься. Поэтому, чтобы хоть как-то морально подготовиться, сразу после отмены самоизоляции я решил выйти на прогулку и встретиться с другом.
Честно говоря, я даже выпил 100 грамм коньяка для храбрости. В целом все прошло неплохо, и я стал приучать себя жить нормальной жизнью.
На улице теперь все кажется странным, какой-то сюрреалистический мир. Как будто я был главным героем в фильме про апокалипсис, а теперь наступает хеппи-энд: светит солнце, дети бегают и все улыбаются.
Доставки из KFC сменились на поход в «Магнит», а постоянные переписки – на живое общение».
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Виктория, 25 лет, безработная:
«Насколько опасен коронавирус, я поняла еще до введения режима самоизоляции. В новостях только и говорили, что о заражениях по всему миру, и я решила сыграть на опережение: перестала выходить из дома и пускать к себе людей.
Взаперти я прожила примерно три месяца, за это время выйдя за порог всего три раза на ночную прогулку, когда совсем сходила с ума без свежего воздуха. Продукты мне доставлял курьер, а живое общение заменял интернет и телефонные разговоры.
Наверно, поэтому первый выход на улицу стал для меня слегка шокирующим: я как будто очнулась от комы. Естественно, я была сразу в двух масках и перчатках. По дороге на почту и в магазин я не могла поверить, что снова нахожусь среди людей, после того как провела столько времени в «пузыре». Конечно, было все еще страшно заразиться, поэтому я шарахалась от прохожих, и они странно на меня косились.
Пока я стояла на кассе, меня буквально трясло от желания поскорее убраться из магазина. Пока я выбирала товар, едва не столкнулась с мужчиной, который шел с корзинкой и не заметил меня.
Кроме того, я накричала на продавца за то, что он медленно пробивал мой товар – просто сдали нервы. Было очень стыдно, потом пришлось извиняться.
После этого я поняла, что пока точно не готовка к долгим контактам с родственниками и знакомыми, но постепенно стараюсь себя пересилить и чаще появляться на людях».
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Анастасия, 23 года, репетитор:
«После того, как отменили самоизоляцию, первым делом я решила встретиться со своим парнем. Мы не виделись 2,5 месяца, и я успела соскучиться. Чтобы хоть как-то быть ближе друг к другу, мы смотрели фильмы по телефону: нажимали на play на счет три и обсуждали ход сюжета. Но скоро, если ситуация с вирусом окончательно разрешится, попадем в настоящий кинотеатр! Даже не верится.
Увидевшись, мы не могли нарадоваться друг другу и обсуждали, как непривычно снова выходить на улицу. Как будто проснулся после долгой спячки и не можешь понять, что вообще происходит.
Свобода пьянит: можно снова гулять, развлекаться, общаться. Когда я впервые выбралась на долгую прогулку, то поняла, что стала больше ценить обыденные вещи, которым раньше не придавала значения. Например, как здорово устраивать пробежки, оценивать своими глазами товар в магазине перед покупкой, а не просто надеяться на его качество, заказав через интернет. А еще наконец-то я могу записаться в любимый салон и подстричься!
Надеюсь, что Москва постепенно будет оживать и скоро все мы забудем про коронавирус, как про страшный сон».
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Наталья, 42 года, косметолог:
«По своей натуре я такой человек, которому постоянно необходимо быть в движении, выполнять какую-то работу. Поэтому режим самоизоляции стал для меня настоящим адом. И все же, поскольку я имею представление о медицине, нарушать его было бы верхом глупости, поэтому пришлось смириться и терпеть. Каждый день я делала генеральную уборку, взяла онлайн-курсы и старалась извлечь из этой ситуации максимум выгоды.
Помню, даже не могла решить на радостях, как проведу первый день «на воле». Во время эпидемии я выходила только в ближайший у дома магазин.
Я тут же занялась делами: встретилась с несколькими коллегами, закупила материалы для работы. Я в отличном настроении, потому что снятие ограничений выпало на июнь. Теперь можно гулять под солнечным светом, а не под светом люстры в гостиной!
Конечно, я соблюдаю все рекомендации, ношу маску и перчатки, пользуюсь антисептиком, ведь ситуация еще не стабилизировалась. Но как же приятно снова иметь возможность вживую поболтать со знакомыми. Следующая цель – устроить пикник!».
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Борис, 19 лет, безработный:
«Выбираться из своей «берлоги» желания не было никакого, но вчера я впервые за долгое время выехал в город на целый день по срочным делам, и увиденное меня не порадовало.
Они спокойно трогают товар в магазине без перчаток, чуть ли не наваливаются друг на друга в очередях, не соблюдая дистанцирование, а что такое маска, вообще забыли.
Так было и раньше, но сейчас, как по мне, это еще безответственнее. Если ситуация улучшается, это не значит, что нужно так себя вести и снова ее ухудшать. Такая халатность сильно раздражает. Во время пеших прогулок, контактов с людьми и поездок в общественном транспорте я почувствовал себя некомфортно: помимо того, что необходимо адаптироваться к непривычной среде, так еще и это.
Честное слово, уже хочется потратить собственные деньги в аптеке и раздавать средства защиты вот таким уникумам, целее будем».
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