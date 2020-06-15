РИАМО (БАЛАШИХА) – 15 июн. Настоятель Преображенского храма Виталий Кулешов в понедельник освятил новое пожарное депо пожарной части №307 Балашихинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» в микрорайоне Саввино городского округа Балашиха, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

Торжественное открытие здания пожарного депо состоялось 10 июня. В понедельник освящение было проведено по просьбе руководства Балашихинского теруправления.

«15 июня состоялось освящение 307-й пожарной части. Торжественный молебен и освящение иконы – защитницы всех пожарных «Неопалимая купина», помещений, кабинетов и пожарной техники было совершено протоиереем Виталием Кулешовым, настоятелем Преображенского храма в микрорайоне Саввино. На молебне присутствовали и молились работники из состава дежурного караула пожарной части», – говорится в сообщении.

После молебна батюшка дал духовное напутствие работникам части, пожелал огнеборцам помощи Божией в их нелегком и подчас опасном труде. Также пожелал совершать служение своему Отечеству и ближним без ропота, слаженно и дружно, всегда и во всяком деле возлагать надежду на помощь Божию, чтобы выполнять все поставленные задачи успешно и без жертв.