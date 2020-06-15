РИАМО - 15 июн. В непогоду 12 июня в компании «Россети Московский регион» по распоряжению первого заместителя генерального директора-главного инженера Дмитрия Гвоздева ввели режим повышенной готовности, таким образом удалось не допустить массовых аварий, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

На выходных в столице и области прошли ливни с градом и сильным ветром, порывы которого достигали 23 метров в секунду.

«Несмотря на трудные погодные условия, подтопления и повреждения энергооборудования молнией в ряде районов Подмосковья, энергетики «Россети Московский регион» <...> не допустили массовых технологических нарушений», - говорится в сообщении.

Аварий, связанных с перебоями в электроснабжении потребителей, не было. Все социально значимые объекты обеспечили бесперебойным электроснабжением.

Технологические нарушения, возникающие в связи с неблагоприятными погодными условиями, ликвидировались оперативно, в регламентные сроки.