РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. Выпускников 11-х классов Климовского лицея Подольска поздравили первый заместитель главы администрации Виктор Чуб и начальник территориального управления в микрорайоне Климовск Эмиль Акки, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Для одиннадцатиклассников завершение школы - значимое событие в их жизни, ведь это означает переход со школьной парты на студенческую скамью. Но в этом году из-за коронавируса вручение аттестатов прошло совершенно иначе.

«Первый заместитель главы администрации Виктор Чуб и начальник территориального управления в микрорайоне Климовск Эмиль Акки поздравили выпускников Климовского лицея с окончанием школы», - говорится в сообщении.

Несмотря на непривычный формат в школьном дворе царила по-настоящему праздничная атмосфера.