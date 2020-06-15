РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. Сотрудники полиции Люберец в рамках акции «Не дай себя обмануть!» рассказали жителям о видах мошеннических действий, говорится в сообщении МУ МВД России «Люберецкое».

Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» во дворах и на улицах города провели профилактическую акцию «Не дай себя обмануть!» c целью информирования населения о возможных мошеннических действиях злоумышленников, направленных на незаконное завладение денежными средствами и имуществом.

«Правоохранители разъяснили жителям наиболее распространенные схемы мошенников, рассказали, как не стать жертвой противоправных действий. Полицейские предостерегли пенсионеров от общения с незнакомцами, также напомнили гражданам о том, что не стоит переводить деньги на неизвестные счета, сообщать персональные данные», - говорится в сообщении.

В рамках акции стражи порядка вручили горожанам информационные памятки с рекомендациями о том, как обезопасить себя и своих близких от мошенников.