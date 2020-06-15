РИАМО - 15 июн. Общественный штаб Москвы по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию принял более 30 жалоб на принуждение к голосованию, сообщил в понедельник руководитель штаба, председатель комиссии Общественной палаты Москвы по технологиям «Умного города» Илья Массух.

«У нас 32 официальные жалобы поступило. Основные жалобы адресованы структурам образования, МЧС, библиотек», - сказал Массух.

Он добавил, что штаб отреагирует на каждую жалобу. Принуждение к электронному голосованию и требование отчета от граждан - это явное нарушение законодательства о выборах.

«У нас три группы разбора. Количество информации, фейковой или нет, увеличивается. Штаб пошел на то, чтобы увеличить количество людей к рассмотрению даже жалоб, которые на первый взгляд кажутся необоснованными», - отметил заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию пройдет 1 июля с 08:00 до 20:00. В Москве для проведения голосования организуют 3,6 тысячи участков. Электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на специально созданном портале.

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