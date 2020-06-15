РИАМО – 15 июн. Уругвайская певица и актриса, звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства, сообщает ТАСС.

«Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили (в посольстве РФ в Аргентине – ред.), хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении», – сказала Орейро.

Актриса вспомнила о визите в 2019 году на передачу Первого канала «Вечерний Ургант», когда ведущий Иван Ургант пошутил о ее «русской душе».

«Он (Ургант – ред.) мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство», – отметила певица, добавив, что это была шутка.

Орейро родилась 19 мая 1977 года в столице Уругвая Монтевидео. В 16 лет она переехала в Аргентину. Мировую известность девушка обрела после выхода аргентинского телесериала «Дикий ангел». Также Орейро выпустила четыре студийных альбома. С 2001 года она регулярно приезжает на гастроли в Россию.