РИАМО – 15 июн. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать приговор Полу Уилану, который получил 16 лет колонии за шпионаж, сообщает Газета.ru.

«Кремль не занимается такими вопросами. В данном случае я никак не комментирую и это решение суда, и эту ситуацию в частности. Он осужден решением суда, и в этом решении все говорится», - сказал Песков.

Пол Уилан имеет гражданство Великобритании, Ирландии, Канады и США. Уилана задержали 28 декабря 2018 года в Москве. Мосгорсуд признал его виновным в шпионаже и осудил на 16 лет колонии строгого режима. Защита заявляет, что Уилан стал жертвой провокации.