РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 июн. В Балашихе за минувшие сутки выявили 10 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число инфицированных в округе составляет 1436 человек, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 689 новых случаев заражения Covid-19.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 50042 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 17422 человека выписали домой из стационаров, 690 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 1436 случаев заболевания зафиксировано в Балашихе», – говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу 8(800)550-50-30. Специалисты могут ответить на все интересующие вопросы.