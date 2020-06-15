РИАМО – 15 июн. Эпидемия коронавируса идет на спад, однако, медики рекомендуют по-прежнему избегать лишних контактов и стараться больше времени проводить дома. Наступило лето, а значит, теперь можно провести самоизоляцию на своем дачном участке.

Если в загородном доме нет центральной канализации, то оптимальным решением станет использование автономных аналогов. Канализационные станции «Топас» включают в себя септик и оборудование для отвода и очистки стоков в загородном доме. Производитель предлагает станции, рассчитанные на одну семью или на целый коттеджный поселок.

К преимуществам септика «Топас» относятся:

· отсутствие неприятных запахов на дачном участке;

· экономия на оплате услуг ассенизаторов;

· простой монтаж по сравнению с подключением к центральной канализации;

· окупаемость за 2-3 года.

Компания «Эко-Дача» проектирует, устанавливает и обслуживает автономные канализационные системы. Компания специализируется на продаже станций «Топас», а также выполняет дренаж участков. Клиентам предлагаются работы полного цикла: от проекта до пусконаладочных работ и технического обслуживания. Оставить заявку на бесплатный выезд инженера можно на сайте: https://topas-site.ru/ или по телефону: +7 (495) 201-56-99.