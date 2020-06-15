РИАМО - 15 июн. На утро понедельника количество пассажиров на общественном транспорте Подмосковья выросло на 29% по сравнению с понедельником на прошлой неделе, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Утром 15 мая в автобусах совершили 389 тысяч поездок. Это самый высокий уровень пассажиропотока с начала пандемии. В дальнейшем прогнозируется увеличение числа пассажиров в транспорте региона в связи с послаблением ограничений», – отмечается в материале.

В Московской области пассажиропоток из-за пандемии снизился на 49% по сравнению с началом марта. Количество школьников в автобусах Подмосковья снизилось на 95%, а число граждан льготных категорий снизилось на 50%.

С понедельника общественный транспорт Московской области перешел на расписание будней, на маршруты вышли 9,5 тысяч единиц транспорта. Начиная с этого дня проезд в транспорте можно оплатить социальными картами.

Ношение масок остается обязательным требованием в общественных местах. В транспорте и на остановках все пассажиры должны быть в масках. Если у пассажира будет отсутствовать индивидуальное средство защиты, водитель может отказать гражданину в перевозке. Маску можно приобрести на автостанции либо в автобусе.