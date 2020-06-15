РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. В подмосковных Люберцах проводят проверку по факту наезда автомобиля на мальчика, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

11 июня примерно в 18:10 водитель Toyota Corolla в районе дома №16/2 на Комсомольском проспекте Люберец наехал на ребенка, который выбежал на проезжую часть дороги вне зоны действия пешеходного перехода.

«В результате ДТП пострадал мальчик 6 лет, который был госпитализирован в детскую больницу Люберец с травмами различной степени тяжести. По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося», - говорится в сообщении.

Ребенок в момент ДТП находился в сопровождении мамы, световозвращающих элементов на одежде ребенка не было.