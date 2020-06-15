РИАМО - 15 июн. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыгрывает среди своих подписчиков в соцсети «ВКонтакте» восемь наборов книг от «Первой редакции Эксмо» в честь Дня семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля.

В набор входят книги: Те Нэм Джу - «Госпожа Ким Чжи Ен, рожденная в 1982 году»; Лорет Энн Уайт - «Девушка в темной реке»; Лана Барсукова - «Счастье ходит босиком».

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно быть подписанным на «РИАМО в Подмосковье», «Первую редакцию Эксмо», а также сделать репост сообщения о данном конкурсе.

Редакция оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, наполненные только конкурсными репостами.

Победители будут определены случайным образом 30 июня.

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