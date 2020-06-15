РИАМО - 15 июн. Следственный комитет проведет доследственную проверку по факту гибели рабочего на севере Москвы, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.
«По предварительным данным, 14 июня при выполнении работ на территории объекта незавершенного строительства по улице Лихоборская набережная в городе Москве, рабочий 1982 года рождения получил травмы, от которых скончался на месте происшествия», - сказала Иванова.
На данный момент следователями проводится целый ряд проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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