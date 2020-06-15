РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. Координатор местного партийного проекта «Школа молодого партийца» Сергей Черкашин рассказал активистам «Молодой гвардии Единой России», как поднять охват в соцсетях, говорится в сообщении Люберецкого местного отделения партии «Единая Россия».

Черкашин встретился с активистами МГЕР, членами и сторонниками «Единой России», чтобы ответить на вопросы, как добиться большого охвата подписчиков в соцсетях. У представителя местного политсовета партии более семи тысяч подписчиков в социальной сети Instagram.

«Я не уделяю большого внимания, говоря на молодежном сленге, раскручиванию своего аккаунта. Просто веду его относительно давно и активно делюсь своей жизнью с подписчиками. Отметил тенденцию, что посещение моей страницы набирает охват, когда я снимаю истории. Этот формат стал даже более востребован у пользователей, чем новостная лента», - сказал Черкашин.

Участники беседы задали интересующие вопросы партийцу. Многие из них коснулись сегодняшних реалий жизни, когда самоизоляция предоставила для молодежи больше свободного времени для его проведения в Сети. Тем, как не потерять время, сидя в интернете, а сделать контент максимально полезным, поделились молодогвардейцы. В период пандемии они принимают активное участие в волонтерской деятельности и делятся с подписчиками своими добрыми делами.

В Международный день блогера в России по традиции проходят встречи с людьми, рассказывающими о своей жизни в социальных сетях. Такой выход из виртуального мира позволяет пользователям лично задать вопросы любимым блогерам и перенять опыт для развития своего интернет-аккаунта.