РИАМО - 15 июн. Тестирование системы дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ могут провести в Москве 18 и 19 июня, в качестве вопроса для тестового голосования предлагается благоустройство дворов, сообщил в понедельник заместитель председателя Общественной палаты столицы, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Он уточнил, что проведение такого теста возможно при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина.

«У меня есть предложение провести двухдневное тестовое электронное голосование, включая ночь. Провести этот тест на весь город 18-19 июня для всех, кто записался на дистанционное электронное голосование. Причем провести с таким вопросом — что важнее для Москвы — создание дополнительных парковочных мест во дворах или увеличение в ваших дворах зеленых насаждений», — сказал Венедиктов в ходе дистанционного заседания Общественного штаба Москвы по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию.

Он отметил, что результаты этого теста должны учитываться при рассмотрении городского бюджета на следующий период. При этом в ходе голосования важно сымитировать несколько сбоев.

«Уже записалось 685 тысяч (человек – ред.) на дистанционное электронное голосование, с такой динамикой будет 750 тысяч до пробного тестирования», — заключил Венедиктов.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию пройдет 1 июля с 08:00 до 20:00. В Москве для проведения голосования организуют 3,6 тысячи участков. Электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на специально созданном портале.

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