РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. В Подольске сотрудники Госавтоинспекции совместно с общественниками провели акцию «Жизнь важнее скорости», в ходе которой напомнили водителям о критериях выбора скоростного режима и вручили памятки, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники ОГИБДД УМВД России по Подольску совместно с председателем Общественного совета Вячеславом Поповым в рамках социального проекта «Некуда спешить», направленного на повышение уровня информированности участников дорожного движения, провели акцию «Жизнь важнее скорости».

«Сотрудники Госавтоинспекции рассказали о важности правильной оценки окружающих условий при выборе скоростного режима, а председатель Общественного совета при УМВД довел до водителей информацию о государственных услугах, предоставляемых УМВД России по Подольску по линии ГИБДД, вручив соответствующие памятки», - говорится в сообщении.

В завершение мероприятия сотрудники ОГИБДД УМВД и общественник призвали граждан соблюдать скоростной режим и всегда использовать детское удерживающее кресло в салоне автомобиля.