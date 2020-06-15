РИАМО - 15 июн. Уголовные дела в отношении 53-летнего мужчины, подозреваемого в совершении серии убийств и изнасилований в Подмосковье, переданы в аппарат по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Дела по семи эпизодам преступной деятельности жителя подмосковной Каширы соединены в одно производство и переданы из следственного отдела города Ступино для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР», – говорится в сообщении.

По всем семи эпизодам с подозреваемым провели проверки показаний на месте. Он детально показал и рассказал, как совершал преступления.

По его словам, выбор жертвы носил случайный характер. Злоумышленник проникал в окна, расположенные на первых этажах домов, где сначала душил жертву, а затем насиловал.

Преступления он совершал с 2010 по 2020 год на территории Каширы и Ступина. Двум потерпевшим удалось выжить. Мужчина проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений. Его заключили под стражу.