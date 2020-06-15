РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 июн. Спиленные деревья и ветки уберут с Олимпийского проспекта городского округа Мытищи до 20 июля, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Местная жительница написала на портале жалобу, в которой отметила, что со стороны подъезда №1 дома №2, корпус 1 по Олимпийскому проспекту, рядом с синей опорой ЛЭП, брошены спиленные ветки, деревья.

«Сотрудниками администрации городского округа Мытищи 11 июня проведен осмотр газона по указанному адресу. Факт ненадлежащей уборки от мусора подтвердился. Проверка установила, что территория не относится к муниципальной собственности, в связи с чем 11 июня обращение перенаправлено собственнику территории ПАО «МОЭСК» для принятия мер. Срок решения: 20 июля», - сказал начальник управления ЖКХ и благоустройства администрации округа Денис Волжин.

Проект «Добродел» запустили в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.