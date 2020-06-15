РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. Свыше 6,2 тысячи жителей подмосковных Люберец состоят на учете в центре занятости, сообщила в понедельник исполняющий обязанности директора центра занятости населения Ольга Угодина.

«Численность зарегистрированных безработных на учете в нашем центре занятости составляет свыше 8,1 тысячи человек. Из низ свыше 6,2 тысячи - люберчане», - сказала Угодина.

Она добавила, что уровень безработицы составляет 3,1% по отношению к экономически активному населению. Безработица выросла в 6,4 раза по сравнению с началом года.

«С 10 июня увеличено минимальное пособие, оно будет составлять 4,5 тысячи рублей. Уже поступило 8 324 заявления от жителей. Нехватки денег нет. После подачи заявления человека через 10 дней признают безработным, в конце месяца средства будут переведены на расчетный счет», - отметила Угодина.

Глава округа Владимир Ружицкий отметил, что поступает много жалоб на центр занятости. Он подчеркнул, что ситуация с безработными во время пандемии непростая, большая часть населения была индивидуальными предпринимателями или самозанятыми, и они лишились дохода.