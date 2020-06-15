РИАМО - 15 июн. На дорогах Подмосковья за неделю с 8 по 14 июня зафиксировали рекордное количество транспорта с начала года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, за эти дни по дорогам региона проехало порядка 16,5 миллиона транспортных средств, что на 46% больше, чем в апреле. Больше всего автомобилей было 11 июня – более 2,6 миллиона.

«В связи с увеличением числа транспортных средств в области сегодня утром движение было затруднено на трассе А-107 (Малое кольцо), на Новорижском шоссе в Истре, на Пятницком шоссе в Солнечногорске, на Дмитровском шоссе в Дмитрове, на улицах Батарейной и Киово в Лобне, на Акуловском, Ярославском шоссе в Пушкине, на пересечении улиц Колхозная и Хлебозаводская в Ивантеевке», – говорится в сообщении.

Также затруднения в движения в понедельник утром зафиксировали на Фряновском шоссе и улице Серковой в деревне Серково в Щелкове, на улице Станционной в Королеве, на Горьковском шоссе в Богородском округе, на Носовихинском шоссе в Реутове, на улицах Центральной и Ленина в Люберцах, на Видновской эстакаде в Ленинском округе.

До середины ноября текущего года в районе Бронниц на участке Новорязанского шоссе (М-5 «Урал») между трассами А-107 и А-108 в связи со строительными работами ограничено автомобильное движение. Для легкового транспорта альтернативная схема движения организована по старому направлению Рязанского шоссе через Бронницы. Грузовому транспорту можно проехать по М-4 «Дон». Во избежание дорожных заторов рекомендуем водителям выбирать альтернативные пути проезда.

Также автомобильное движение ограничено на переправах в селах Дединово и Ловцы. Кроме того закрыты Бобреневский и Митяевский наплавные мосты.