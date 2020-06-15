РИАМО - 15 июн. Специалисты Роскачества дали рекомендации по защите от клещей, пик которых наступает в июне, сообщает Газета.ru.

Прежде всего, выезжающим на природу нужно помнить, что лучше надевать светлую одежду, чтобы сразу заметить клеща.

«Еще защититься от клещей помогут специальные спреи или лосьоны. Также можно провести антиклещевую обработку земли. Для этого стоит обратиться в службу акарицидной обработки», – говорится в сообщении.

Но, если все же клещ укусил, что в течение 96 часов после его присасывания нужно обратиться за помощью в больницу.

Специалисты обращают внимание, что если заметен только укус клеща, а его самого не видно, нужно сдать анализ на антитела к боррелиям.

Между тем, удалить клещей с одежды лучше всего при помощи клейкой ленты, так как смывать их водой бесполезно: они могут выжить в течение трех недель.

Также клещи не любят жару и влажную погоду после дождя.