РИАМО - 15 июн. Специалисты Роскачества дали рекомендации по защите от клещей, пик которых наступает в июне, сообщает Газета.ru.
Прежде всего, выезжающим на природу нужно помнить, что лучше надевать светлую одежду, чтобы сразу заметить клеща.
Но, если все же клещ укусил, что в течение 96 часов после его присасывания нужно обратиться за помощью в больницу.
Специалисты обращают внимание, что если заметен только укус клеща, а его самого не видно, нужно сдать анализ на антитела к боррелиям.
Между тем, удалить клещей с одежды лучше всего при помощи клейкой ленты, так как смывать их водой бесполезно: они могут выжить в течение трех недель.
Также клещи не любят жару и влажную погоду после дождя.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии