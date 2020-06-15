РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. Кандидатами в члены Общественной палаты подмосковных Люберец стали около 80 человек, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу глава горокруга Владимир Ружицкий.

«Для участия в выборах в члены Общественной палаты округа подали документы на рассмотрение 78 человек. С завтрашнего дня список кандидатов будет опубликован на сайте администрации округа и региональной Общественной палаты», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что с 17 июня по 18 июля будет проведен этап обсуждения кандидатур. Голосование запланировано на 18 июля.