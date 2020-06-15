РИАМО - 15 июн. Наблюдателей за ходом голосования по поправкам в Конституцию и членов участковых избирательных комиссий необходимо протестировать на Covid-19, также их здоровье следует застраховать, сообщил в понедельник заместитель председателя Общественной палаты столицы, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
Венедиктов добавил, что также необходимо провести тестирование наблюдателей на коронавирус.
«Чтобы здоровые люди туда шли», — заключил он.
Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию пройдет 1 июля с 08:00 до 20:00.
Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>
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