РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. В подмосковном Подольске вечером в понедельник состоится праздничный онлайн-выпускной для учеников 11-х классов «До свидания, родная школа», сообщается на сайте администрации округа.

В понедельник в общеобразовательных организациях Подольска проходит торжественное вручение аттестатов о среднем общем образовании выпускникам 11-х классов. В 2020 году ими стали 1920 обучающихся, 235 из них получают медали «За особые успехи в учении».

«Для выпускников организовали праздничный онлайн-выпускной «До свидания, родная школа». Праздник, посвященный окончанию учебного года, стартует в 17:00 на сайте комитета по культуре и туризму администрации округа, а также на платформе YouTube», - говорится в сообщении.

В ходе онлайн-мероприятия прозвучат поздравления с окончанием школы от педагогов и родителей, покажут все выпускные классы подольских школ, а также вспомнят самые яркие моменты школьной жизни.