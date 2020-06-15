РИАМО - 15 июн. На рыках Московской области ветеринарно-санитарные врачи регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия приступили к исследованиям ягод и грибов на рынках региона, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхозпрода Подмосковья.

«С наступлением лета – началом сезона к продуктам питания, которые ежедневно отправляются на экспертизу, добавляются ягоды и грибы на определение их безопасности. В лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы рынков области уже приступили к исследованию ягод и грибов», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он подчеркнул, что на сегодня исследовано более 100 проб грибов и немного больше ягод. В первую очередь ветеринарно-санитарные врачи, проводят органолептическое исследование – визуальную оценку грибов и ягод. Специалисты уделяют особое внимание обнаружению и изъятию ядовитых и несъедобных грибов, а также грибов с неясной видовой принадлежностью.

«Ядовитые грибы вызывают тяжелые пищевые отравления, иногда со смертельным исходом. И только специалист лаборатории правильно определит ботанический вид грибов. К продаже допускаются свежесобранные, цельные грибы, однородные, без слизи, вредителей, песка и земли. Свежие ягоды – земляника, клубника, черника, голубика, малина, клюква и другие, также должны быть зрелые, чистые, без каких-либо повреждений и заболеваний», – отметил Разин.

Также пробы грибов и ягод проверяют на радиацию. Суммарная радиоактивность собранных грибов измеряется с помощью дозиметров. Для свежих грибов значение не должно превышать 0,1 микрозиверт в час.

Также определяется содержания в грибах радиоактивных изотопов цезия. Анализ проводится в лаборатории с помощью гамма-спектрометров. Лидером по накоплению радиоцезия считается горькушка, также этот показатель высок в свинушке, моховике, польском грибе и масленке. Специалисты не рекомендуют собирать их и употреблять в пищу.

«Торговля грибами и ягодами на рынках производится в специально отведенных для этого местах. И приобретать их можно только на рынках, где функционирует государственная лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы. Только тогда можно быть уверенным, что дары леса принесут больше пользы, чем вреда», – подчеркнул Разин.

Министр добавил, что в прошлом году специалисты государственных ветеринарных лабораторий в Подмосковье провели более 2,5 тысяч исследований дикорастущих грибов и более 8 тысяч проб дикорастущих ягод.

Секреты опытных грибников: правила сбора и оригинальные рецепты>>