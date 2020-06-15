РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 июн. Власти подмосковного Подольска рассказали, какие исследования нужно проходить на новую коронавирусную инфекцию и в каких случаях, сообщается на сайте администрации округа.

В настоящее время существует три вида исследований, у каждого из которых свои цели и назначения.

«Молекулярная диагностика проводится тем, у кого есть симптомы или были контакты с носителем вируса. Берется мазок из носа и ротоглотки и методом ПЦР выявляют наличие генетического материала вируса (РНК коронавируса). Отсутствие генетического материала возбудителя означает, что человек не инфицирован. Повторный тест делают через 10 дней. При выписке больных Covid-19 из стационара нужно получить два отрицательных результата с промежутком не менее суток», – говорится в сообщении.

Анализ на антитела (IgM и IgG) позволяет выявить иммунные клетки, которые вырабатывает организм в результате контакта с вирусом. IgM вырабатываются в самом начале заболевания и свидетельствуют о продолжающемся остром заболевании – текущей инфекции. IgG появляются, когда человек преодолел инфекцию, и остаются достаточно долго после болезни. Принято считать, что их наличие говорит о перенесенном заболевании и о формирующемся иммунитете.

Тест позволяет оценить коллективный иммунитет населения страны к Covid-19. Пройти его может любой, кто желает как можно скорее узнать свой иммунный статус по отношению к новой коронавирусной инфекции и при этом не имеет симптомов заболевания и контактов с инфекцией. Полученные результаты могут служить не только для определения антительного иммунного ответа у конкретного человека, но и для оценки количества переболевших в разных группах населения.

Тест на антитела методом иммуноферментного анализа крови (ИФА) еще и определяет титр – количество выявленных антител. Экспресс-тест выявляет наличие или отсутствие антител. Для исследования используется капиллярная или венозная кровь.

Анализ на вирусные антигены или белки, входящие в состав вируса, которые распознает иммунная система – еще один тест для диагностики коронавирусной инфекции, в том числе у тех, кто контактировал с носителем. Но если анализ на антитела исследует наличие их в крови, то этот тест выявляет вирусные антигены в мазке из носа.

Отсутствие вирусных антигенов означает отсутствие у человека инфекции. Тест на антигены достаточно прост, может быть проведен непосредственно на приеме у врача. При этом существенным ограничением его применения является невысокая аналитическая чувствительность.

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