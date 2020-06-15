Уроки не по расписанию, никаких звонков, а вместо контрольных – дистанционные тесты. Семья из подмосковной Электростали уже второй год обучает сына в домашнем формате. Когда в марте этого года школьники Подмосковья в экстренном порядке перешли на удаленное обучение, у второклассника Миши Ицкова учебный год как раз закончился. Мальчик досрочно и успешно сдал итоговую аттестацию по всем предметам и пошел на каникулы. Что подтолкнуло Евгению и Антона Ицковых перевести ребенка на семейное обучение, в чем его плюсы и особенности, выясняла обозреватель РИАМО.

Альтернатива школе

фото из личного архива

«Мы с супругом – педагоги дополнительного образования, обучаем детей игре на гитаре и аккордеоне в музыкальной школе. До поры до времени никто из нас о семейном образовании не задумывался. Такой вид обучения нередко выбирают родители, дети которых не посещали детский сад. Но Миша у нас как раз в садик ходил, правда, не слишком любил его.

Когда у меня родилась дочка, у сына был как раз выпускной год в саду. Глядя на то, как он неохотно каждый день туда собирается, я сняла его с обучения. Для него стало большой радостью остаться дома – со мной и сестренкой.

Перед поступлением в первый класс мы с мужем начали подбирать сыну школу. Как и все родители, думали – поступать в ту, что закреплена по прописке, или выбрать другую, пойти в гимназию или лицей.

Меня терзали сомнения. Несмотря на то, что я сама с отличием закончила школу, не могу сказать, что довольна своим образованием. Мне всегда казалось, что много времени тратится впустую.

Миша у нас товарищ увлекающийся, активный почемучка. Такие дети в классе часто бывают троечниками – не потому, что чего-то не знают, а потому что мешают вести урок.

И тогда мы стали искать альтернативы школе, узнали про форму семейного образования и решили попробовать».

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Не только школьные учебники

фото из личного архива

«Мы опираемся на академическую программу поддержки семейного образования «Классические беседы». Ее особенность в том, что одному предмету можно обучать сразу нескольких детей в семье, причем так, чтобы всем было интересно.

В нашем арсенале – не только школьные учебники по программе текущего класса, но и материалы по истории, астрономии, биологии, известные авторские методики.

В начале каждого учебного года я изучаю итоговые годовые требования по всем предметам. Исходя из этого, распределяю ресурсы.

В отличие от школьного графика, где дисциплины идут параллельно, мы переходим от предмета к предмету. Каждым занимаемся плотно, проходим большими объемами, блоками. Так Мише удобнее и интереснее».

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Тесты вместо экзаменов

фото из личного архива

«Итоговую аттестацию Миша проходит дистанционно с помощью аттестационной платформы Центра поддержки семейного образования (ЦПСО). Экзамены проходят на компьютере в виде теста. Причем сдавать их можно в течение учебного года по своему желанию.

Таким образом, мы сами решаем, когда начнется и закончится наш учебный год. Например, второй класс у нас стартовал в октябре, а закончился в марте.

Успешно справившись с аттестацией, сын сконцентрировался на музыке и тех предметах, которым в начальной школе не учат, но которые ему особенно интересны – литература, химия и астрономия. А также начал изучать программу третьего класса авансом».

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Научить учиться

фото из личного архива фото из личного архива 1 из 2

«Помимо семейного обучения Миша учится в музыкальной школе по классу виолончели, участвует и побеждает в конкурсах. В этом году наша семья заняла сразу два первых места на международном конкурсе музыкального исполнительства «Золотая радуга».

Мы с мужем стремимся дать ему все, что умеем, но при этом не ставим в приоритет то, что он должен обязательно стать музыкантом.

Миша сам выбирает, чем ему хочется заниматься. Он с удовольствием ходит на плавание. Он очень коммуникабельный и легко заводит друзей. Наша задача как родителей – помочь ему научиться учиться. Чтобы после окончания школы он совершенно осознанно выбрал свой путь.

Меня часто спрашивают, как вы не побоялись взять на себя ответственность за обучение.

Почему-то люди думают, что, если они отдали ребенка в школу, они эту ответственность с себя сняли и полностью переложили на учителя.

Однако без искренней заинтересованности родителя в учебе ребенка ничего не получится.

И еще, только находясь в семье, ребенок сможет воспринять родителей как своих истинных наставников и главных воспитателей. А мы, в свою очередь, получаем больше возможности влиять на формирование внутреннего мира ребенка, изо дня в день передавая накопленный опыт, веру и знания».