Уроки не по расписанию, никаких звонков, а вместо контрольных – дистанционные тесты. Семья из подмосковной Электростали уже второй год обучает сына в домашнем формате. Когда в марте этого года школьники Подмосковья в экстренном порядке перешли на удаленное обучение, у второклассника Миши Ицкова учебный год как раз закончился. Мальчик досрочно и успешно сдал итоговую аттестацию по всем предметам и пошел на каникулы. Что подтолкнуло Евгению и Антона Ицковых перевести ребенка на семейное обучение, в чем его плюсы и особенности, выясняла обозреватель РИАМО.
Альтернатива школе
«Мы с супругом – педагоги дополнительного образования, обучаем детей игре на гитаре и аккордеоне в музыкальной школе. До поры до времени никто из нас о семейном образовании не задумывался. Такой вид обучения нередко выбирают родители, дети которых не посещали детский сад. Но Миша у нас как раз в садик ходил, правда, не слишком любил его.
Когда у меня родилась дочка, у сына был как раз выпускной год в саду. Глядя на то, как он неохотно каждый день туда собирается, я сняла его с обучения. Для него стало большой радостью остаться дома – со мной и сестренкой.
Перед поступлением в первый класс мы с мужем начали подбирать сыну школу. Как и все родители, думали – поступать в ту, что закреплена по прописке, или выбрать другую, пойти в гимназию или лицей.
Меня терзали сомнения. Несмотря на то, что я сама с отличием закончила школу, не могу сказать, что довольна своим образованием. Мне всегда казалось, что много времени тратится впустую.
И тогда мы стали искать альтернативы школе, узнали про форму семейного образования и решили попробовать».
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Не только школьные учебники
«Мы опираемся на академическую программу поддержки семейного образования «Классические беседы». Ее особенность в том, что одному предмету можно обучать сразу нескольких детей в семье, причем так, чтобы всем было интересно.
В нашем арсенале – не только школьные учебники по программе текущего класса, но и материалы по истории, астрономии, биологии, известные авторские методики.
В начале каждого учебного года я изучаю итоговые годовые требования по всем предметам. Исходя из этого, распределяю ресурсы.
В отличие от школьного графика, где дисциплины идут параллельно, мы переходим от предмета к предмету. Каждым занимаемся плотно, проходим большими объемами, блоками. Так Мише удобнее и интереснее».
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Тесты вместо экзаменов
«Итоговую аттестацию Миша проходит дистанционно с помощью аттестационной платформы Центра поддержки семейного образования (ЦПСО). Экзамены проходят на компьютере в виде теста. Причем сдавать их можно в течение учебного года по своему желанию.
Успешно справившись с аттестацией, сын сконцентрировался на музыке и тех предметах, которым в начальной школе не учат, но которые ему особенно интересны – литература, химия и астрономия. А также начал изучать программу третьего класса авансом».
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Научить учиться
«Помимо семейного обучения Миша учится в музыкальной школе по классу виолончели, участвует и побеждает в конкурсах. В этом году наша семья заняла сразу два первых места на международном конкурсе музыкального исполнительства «Золотая радуга».
Мы с мужем стремимся дать ему все, что умеем, но при этом не ставим в приоритет то, что он должен обязательно стать музыкантом.
Миша сам выбирает, чем ему хочется заниматься. Он с удовольствием ходит на плавание. Он очень коммуникабельный и легко заводит друзей. Наша задача как родителей – помочь ему научиться учиться. Чтобы после окончания школы он совершенно осознанно выбрал свой путь.
Меня часто спрашивают, как вы не побоялись взять на себя ответственность за обучение.
Однако без искренней заинтересованности родителя в учебе ребенка ничего не получится.
И еще, только находясь в семье, ребенок сможет воспринять родителей как своих истинных наставников и главных воспитателей. А мы, в свою очередь, получаем больше возможности влиять на формирование внутреннего мира ребенка, изо дня в день передавая накопленный опыт, веру и знания».
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