РИАМО - 15 июн. Заявки на участие в электронном голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ подали 685 тысяч жителей Москвы, записаться можно на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

При заполнении заявки нужно указать фамилию, имя и отчества, а также адрес электронной почты, номер мобильного телефона и СНИЛС.

«Система самостоятельно загрузит в поле заявки данные из личного кабинета — вам останется только указать недостающую информацию. Москвичам необходимо указать фамилию, имя и отчество, дату рождения, данные паспорта, СНИЛС и номер мобильного телефона», - говорится в сообщении.

После отправки заявки указанную информацию проверят в централизованной базе данных избирателей. Информацию о результатах проверки заявки на участие в электронном голосовании загрузят в личный кабинет, а также вышлют на электронную почту и в СМС-сообщении за день до начала голосования — 24 июня.

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