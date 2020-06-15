РИАМО - 15 июн. Вопрос ночного наблюдения за избирательными участками в период проведения голосования по поправкам к Конституции в Москве пока остается открытым, сообщил заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

«У нас 3,6 тысячи участков. (...) После закрытия участков камеры будут направлены на опечатанный сейф, а вот, что делать с урнами, я ума не приложу», — сказал Венедиктов.

Он отметил, что урны после закрытия участков будут опечатывать, однако на них стоило бы направить камеры видеонаблюдения.

Участник конференции Владимир Рыжков предложил организовать ночные дежурства на участках наблюдателей.

«Одну ночь посидеть, я думаю, не страшно», — заключил Рыжков.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ изначально назначили на 22 апреля, однако из-за пандемии новой коронавирусной инфекции голосование пришлось отложить. Новая дата голосования – 1 июля, этот день будет выходным. При этом голосование будет длиться еще несколько дней до главной даты.

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