РИАМО - 15 июн. Питомцы Московского зоопарка уже отвыкли от посетителей, поэтому в первые дни около вольеров необходимо себя вести деликатно, чтобы не напугать животных, сообщила в понедельник журналистам генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«У нас в высокий сезон в выходные дни доходило до 70 тысяч посетителей в день. С 17 марта у нас не было ни одного. <…> Наши питомцы отвыкли от гостей. <...> Мы просим посетителей, которые придут, деликатно себя вести у вольеров», – сказала Акулова.

Она отметила, что все животные зоопарка ждут посетителей.

По ее словам, панды Жуи и Диндин, а также жираф Самсон особенно сильно скучают без людей.

Московский зоопарк откроется для посетителей со вторника, 16 июня.

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